Hakenkreuz an Supermarkt in Mittweida geschmiert

Mittweida.

Die Polizei ermittelt in Mittweida in einem Fall von Schmiererei an einem Einkaufsmarkt. Gegen die Täter werden Vorwürfe erhoben wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung. Der Hinweis kam Donnerstag, 28. Dezember, von Kunden eines Supermarkts an der Sonnenstraße. Das war gegen 10.30 Uhr, berichteten dazu die Beamten. Daraufhin ging eine Mitarbeiterin der Einzelhandelseinrichtung dem Hinweis nach. Sie entdeckte tatsächlich an der Kundentreppe des Kaufmarktes ein hingeschmiertes Hakenkreuz. Nahebei war auch noch ein Schriftzug, jedoch unleserlich, angebracht worden, schilderte die Polizei. Die Täter hatten für ihre Schmiereien schwarze Farbe verwendet. (lk)