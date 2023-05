Handwerkermarkt auf dem Bleiberg mit dem Bader aus dem Kaiserstübchen

Am Wochenende zieht mit alter Handwerkskunst wieder Leben in die mittelalterliche Bergstadt Bleiberg ein, denn der Handwerksmarkt steht auf dem Plan. Das Freiluftmuseum in Sachsenburg öffnet am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Der Backofen wird angefeuert, das Schmiedefeuer wird geschürt. Der Bergmeister und Zunftmeister...