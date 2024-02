Hausabriss in Hainichen: Wie es an der Nossener Straße weitergeht

Nun wird doch ein Problemhaus in Hainichen abgerissen. Das Landratsamt hat diese Ersatzvornahme angeordnet. In der Innenstadt bleibt es hingegen bei der Straßensperrung wegen Einsturzgefahr.

Ein Hausabriss sorgt in Hainichen derzeit für Aufsehen. Sogar Kindergartengruppen haben sich schon angeschaut, wie sich der Abrissbagger durch das Gebäude an der Nossener Straße frisst. Der Ziegelbau steht genau an der Einmündung zum Wohngebiet Ottendorfer Hang. Der Verkehr wird per Ampel halbseitig an der Abbruchstelle vorbeigeleitet. Vor...