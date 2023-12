Hausdorf: Mieter wollte in Wohnung über der Feuerwehr in Hausdorf ziehen - doch dann sah er den Zustand

Über der Feuerwehr in Mühlbach/Hausdorf gibt es auch eine Wohnung. Die war lange vermietet, wurde nun aber an den Eigenbetrieb übergeben. Vor Ort war die Überraschung groß.

Das ist nicht jedem geläufig: In der Alten Dorfstraße 22c in Hausdorf sind nicht nur die Freiwillige Feuerwehr und die Bürgerräume zu finden. Im Dachgeschoss gibt es auch eine Wohnung. Für die interessierte sich ein potenzieller Mieter. Doch als er sich vor Ort umsah, hielt er sich erstmal zurück. Der Grund: Der Zustand der Wohnung ist so...