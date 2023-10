Hoch die Hüte! - Junge Akademiker verlassen Mittweida

Ein unvergesslicher Tag am Ende des Studiums: Am Freitag verabschiedeten sich 230 frischgebackene Absolventen von der Hochschule Mittweida. Die verzeichnete zuletzt mehr Neueinschreibungen.

Mittweida. Mit dem traditionellen Hutwurf verabschiedeten sich am Freitagnachmittag rund 230 Studierende von Mittweida. Nur ein Teil der 782 Menschen im Alter zwischen 20 und 59 Jahren, die im vergangenen Sommersemester ihr Studium an der Hochschule Mittweida (HSMW) erfolgreich abschlossen.

15 Prozent mehr Neueinschreibungen als 2022

Bevor es auf den Technikumplatz ging, feierten sie ihre Exmatrikulation mit rund 600 Verwandten und Freunden zuvor in der evangelischen Stadtkirche „Unser Lieben Frauen“. Dort hatten vor knapp zwei Wochen erst die Studienanfänger dieses Semesters gesessen. Rund 1400 haben zum Beginn des Wintersemesters ein Studium in Mittweida aufgenommen. Insgesamt hatte die Hochschule 15 Prozent mehr Neueinschreibungen als im Vorjahr. Derzeit (Stand 16. Oktober) sind insgesamt 5974 Studierende in Mittweida eingeschrieben.

Absolventen erreichen im Durchschnitt die Abschlussnote 1,9

Die Studierenden, die jetzt ihr Studium abschlossen, waren in der Mehrzahl Männer. Der Frauenanteil lag bei 39 Prozent. Die meisten studierten an der Fakultät Medien, die 254 Absolventen entließ. Unter den Absolventen waren auch internationale Studierende aus 24 Ländern. Deren Anteil lag bei 28 Prozent. Der meistvergebene Abschluss war im Sommersemester der Bachelor, den 441 Absolventen erreichten. Die Abschlussnote 1,0 wurde vier Mal vergeben. Der Gesamtdurchschnitt liegt bei 1,9. (niem)