Im Tiefflug über Hainichen: Airbus in 500 Meter Höhe sorgt für Aufsehen

Am Montagnachmittag hat gegen 14 Uhr ein Flugzeug in geringer Höhe über Hainichen für Aufsehen gesorgt. Die Propeller-Maschine war auf dem Militärflugplatz in Wunstorf gestartet.

Aus dem Stadtzentrum betrachtet, sah es aus, als würde das große Flugzeug schon die Wipfel der Bäume im Stadtpark berühren. Viele Menschen schauten am frühen Montagnachmittag in Hainichen etwas besorgt gen Himmel, weil in der Stadt ein ungewöhnlich lautes Dröhnen zu hören war. Es war der Fluglärm einer Militärmaschine, die im Tiefflug...