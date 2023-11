In Mittweida beginnt eine Aktionswoche zum Schutz vor sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche

Mit Unterstützung des Vereins Wabe folgen Veranstaltungen unter anderem in Rochlitz und Freiberg.

Eine Projektwoche „Prävention sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“ beginnt am Samstag, 4. November, mit einem Aktionstag ab 15 Uhr am Städtischen Gymnasium Mittweida, so das Landratsamt. Fachliche Unterstützung leistet das Team des Vereins „Wabe“. Es werden bis 10. November Veranstaltungen in Mittelsachsen angeboten. Der...