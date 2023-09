Kletterwald Kriebstein: Kann die Anlage an der Talsperre 2024 wieder öffnen?

Der Kletterwald an der Talsperre Kriebstein ist wegen massiver Schäden am Baumbestand in diesem Jahr geschlossen. Der Inhaber hofft nun auf ein neues Förderprogramm und setzt auf einen Umbau.

Die Mittagssonne lässt an diesem Donnerstag die Besucher an der Talsperre schwitzen. Eine Gruppe aus der Leipziger Region ist auf dem Weg zum Stausee, einige der Senioren kennen sich hier schon aus. Man diskutiert auf dem Weg vom Parkplatz zum Hafen über den Kletterwald, an dem man vorbeiläuft. „Der hat wohl nur in den Sommerferien und am... Die Mittagssonne lässt an diesem Donnerstag die Besucher an der Talsperre schwitzen. Eine Gruppe aus der Leipziger Region ist auf dem Weg zum Stausee, einige der Senioren kennen sich hier schon aus. Man diskutiert auf dem Weg vom Parkplatz zum Hafen über den Kletterwald, an dem man vorbeiläuft. „Der hat wohl nur in den Sommerferien und am...