Klimaschutz: Landrat Dirk Neubauer lädt an Energie-Tisch ein

Mit einer Solar-Führung im Sonnenland-Park Lichtenau sollen Bürgerinnen und Bürger auf den Beteiligungs-Workshop eingestimmt werden. Im Mittelpunkt steht dabei das Klimaschutzkonzept des Landkreises.

Zum zweiten Energie-Tisch lädt Mittelsachsens Landrat Dirk Neubauer (parteilos) am Donnerstagabend in den Sonnenland-Park Lichtenau ein. Der Beteiligungs-Workshop soll laut Mitteilung des Landratsamtes eine Gelegenheit für Bürgerinnen und Bürger bieten, sich aktiv am Klimaschutzkonzept des Landkreises zu beteiligen.