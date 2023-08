Kommando zurück: Chemnitzer Straße in Mittweida erneut gesperrt

Mittweida.

Die Chemnitzer Straße in Mittweida ist zwischen oberem und unterem Kreisverkehr nun wieder halbseitig gesperrt. Stadteinwärts kommt man nicht mehr ins Zentrum. Am Montagmittag haben die Arbeiten für den Breitbandausbau begonnen, allerdings mit einer Woche Verspätung. Bereits in der Vorwoche war der Bereich für mehrere Tage für den Verkehr gesperrt, ohne das dort gearbeitet wurde. Am Donnerstag war die Straße zunächst wieder freigegeben worden.