"Krach am Bach" 2023: Die größte Jugendfete in Mittelsachsen startet digital in den Vorverkauf

Seit 20 Jahren hört man am Pfingstsonntag in Hainichen "Krach am Bach". Der Jugendclub Berthelsdorf hat seine Fete längst zum Festival gemacht. Dieses Jahr lautet das Motto "Asia". Der Vorverkauf startet bereits in den nächsten Tagen. Die gute Nachricht vorweg: Die Ticketpreise wurden nicht erhöht.

Das Pfingstwochenende in Hainichen ist seit vielen Jahren fest in der Hand des Jugendclubs Berthelsdorf (JCB). Nachdem wegen Corona die großen Feten 2020 und 2021 ausfallen mussten, startete man im Vorjahr mit dem "Krach am Bach" zum Thema Safari wieder voll durch. Die Vorbereitungen für dieses Jahr laufen längst auf vollen Touren. Das Team des...