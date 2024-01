Gefahr bei Hochwasser: Hainichen wartet auf Genehmigung für Flutschutz-Projekt

Seit gut 15 Jahren bemüht sich Hainichen um den Bau eines Regenrückhaltebeckens. Wie wichtig das ist, hat sich Heiligabend wieder gezeigt. Kann noch in diesem Jahr gebaut werden?

Heiligabend war die Gefahr für Hainichen wieder real. Das Wasser der Kleinen Striegis stieg an, flutete in Berthelsdorf schon die Straße, Grundstücke und Keller. In der Stadt selbst drohte der Fluss überzulaufen, es fehlten nur wenige Zentimeter an der Bachmauer. Beim Hochwasser 2013 und vor allem 2002 hatte es auch die Innenstadt schlimm...