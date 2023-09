Krach im Kindergarten: Jugendclub Berthelsdorf ist mit Hüpfburgen unterwegs

In Hainichen und Umgebung gibt es für die Mädchen und Jungen in den Kitas und im Hort wieder kostenlosen Spaß in verschiedenen Hüpfburgen.

In dieser Woche ist es in den Kinderrichtungen in und rund um Hainichen besonders laut. Der örtliche Jugendclub Berthelsdorf (JCB), bekannt für Mittelsachsens größte Jugendfete „Krach am Bach“, ist wieder mit der Aktion „Krach im Kindergarten“ unterwegs. Mit dem Partner „Partyquerbeet“ und mindestens vier Hüpfburgen kam und kommt... In dieser Woche ist es in den Kinderrichtungen in und rund um Hainichen besonders laut. Der örtliche Jugendclub Berthelsdorf (JCB), bekannt für Mittelsachsens größte Jugendfete „Krach am Bach“, ist wieder mit der Aktion „Krach im Kindergarten“ unterwegs. Mit dem Partner „Partyquerbeet“ und mindestens vier Hüpfburgen kam und kommt...