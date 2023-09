Kreißsaal hautnah: Mittweidaer Krankenhaus lädt zum Tag der offenen Tür

Werdende Eltern und weitere Interessierte können sich bald über die Geburtshilfe in Mittweida informieren.

Mittweida.

Die kreiseigene Klinikgesellschaft LMK lädt für Samstag, den 23. September zu einem Tag der offenen Kreißsaaltür ein. In der Vergangenheit war das Interesse daran groß. Regelmäßig kamen mehrere hundert Neugierige. In wenigen Tagen sind zwischen 10 und 15 Uhr laut LMK-Sprecherin Ines Schreiber werdende Eltern und andere Interessierte eingeladen, den Geburtssaal sowie die Entbindungs- und Kinderstation am Standort an der Hainichner Straße in Mittweida kennenzulernen. Hebammen, Ärzte und Schwestern stehen für Fragen zur Verfügung. Um 11 Uhr ist von Oberärztin Àgnes Zirkel zu den „Möglichkeiten der Schmerzlinderung während der Geburt“, ab 13 Uhr spricht Chefarzt Dr. Norman Händel über „Kinderärztliche Neugeborenenversorgung“. (acr)