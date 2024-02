Kriebstein: Wepa baut auf Recycling und plant neue Produktionshalle

Die Wepa setzt auf Recycling: Nach der Übernahme der insolventen Papierfabrik Kübler und Niethammer plant das Unternehmen in Kriebstein einen Neubau. Was soll dort hergestellt werden und schafft das Arbeitsplätze in der Gemeinde?

„Wird auf der anderen Straßenseite nun noch etwas gebaut? Diese Frage habe viele in Kriebethal umgetrieben, beschrieb Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler) am Montagabend im Gemeinderat. Nach der Insolvenz der Kübler und Niethammer Papierfabrik Kriebstein GmbH hatte die Wepa-Gruppe im vergangenen Juni alle Grundstücke und Gebäude...