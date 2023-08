Kunst am Wasser: Das sind die neuen Standorte an der Talsperre Kriebstein

Beim Symposium „Kunst am Wasser“ sind an der Talsperre Kriebstein drei neue Kunstwerke und 24 neue Lieder entstanden. Letztere haben die neun Musiker im Singer-Songwriter-Sommercamp komponiert und dabei sogar den Sound der Kettensägen der Holzgestalter aufgegriffen. Die Holzgestalter haben aus Baumstämmen erneut „Kunst am Wasser“...