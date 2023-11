Kunst von Klaus Süß wird im Gellert-Museum in Hainichen versteigert

Diese Kunstwerke kommen nicht wirklich unter den Hammer. Es sind handbemalte Porzellanschalen, die am Freitagabend zur Versteigerung stehen. Gestaltet hat sie ein Chemnitzer Künstler, dessen Ausstellung dann auch eröffnet wird.

So eine Vernissage hat das Gellert-Museum in Hainichen auch noch nicht erlebt: Zum Auftakt der Ausstellung „Druckkraft“ des Chemnitzer Künstlers Klaus Süß gibt es am Freitagabend eine Versteigerung. Ab 19.30 Uhr ist eine Besichtigung der Objekte und die Ausgabe von Bieterkarten möglich. Versteigert werden von Süß bemalte Schalen, das...