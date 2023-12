Kupfer im Wert von etwa 30.000 Euro in Mittweida gestohlen

Die Diebe hebelten das Tor zu einem Firmengelände auf und bedienten sich.

Mittweida.

Ein Beute mit erheblichem Wert und Gewicht haben Diebe in Mittweida gemacht. Das berichtete die Polizei. Einbrecher hatten sich in der Zeit zwischen dem Montag, 11. Dezember, etwa 23.40 Uhr, und dem Dienstag, 12. Dezember, etwa 6 Uhr, in Mittweida ein Firmengelände zum Ziel ihrer kriminellen Absichten genommen. Sie hebelten mit roher Gewalt das Zufahrtstor zum Gelände des Unternehmens an der Leipziger Straße auf. Im weiteren Verlauf verschafften sie sich gewaltsam Zugang in eine dortige Montagehalle. Aus der Halle entwendeten sie die Kupferteile. Der durch den Einbruch an der Firmenausstattung hinterlassene Schaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt, teilten die Beamten noch zu diesem Fall mit. (lk)