Lässt sich im Prozess gegen Gil Ofarim die Wahrheit beweisen?

Zwei Jahre nach den öffentlichen Antisemitismus-Vorwürfen des Musikers gegen einen Leipziger Hotelmitarbeiter steht Gil Ofarim nun selbst vor Gericht, weil er die Vorwürfe laut Anklage zu Unrecht erhoben haben soll. Bislang steht hier Aussage gegen Aussage. Die Verteidigung stellte in Frage, ob sich mit Videos aus dem Hotel ein Nachweis führen lässt.

Eigentlich wird ein Plädoyer erst am Ende einer Gerichtsverhandlung erwartet. Im Fall der vielbeachteten Verhandlung gegen den Musiker Gil Ofarim in Leipzig ist das anders. Schon zum Prozessauftakt am Dienstag hat dessen Verteidiger Alexander Stevens in seinem Statement nach der Anklageverlesung eine Einschätzung zu bisherigen Ermittlungen,...