Linienbus streift Baum: Eine Person bei Unfall in Rossau verletzt

Ein Linienbus ist in Rossau von der Straße abgekommen und hat einen Baum gestreift. Der entstandene Schaden ist enorm.

Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Donnerstag im Rossauer Ortsteil Weinsdorf ereignet, bei dem ein Linienbus einen Baum streifte. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, war der 63-jährige Fahrer des Mercedes-Linienbusses am Donnerstagvormittag gegen 10.40 Uhr auf der Hauptstraße in Weinsdorf in Richtung Mittweida unterwegs....