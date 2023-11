Malerei in Frankenberg und Workshop in Augustusburg

Sie haben für den Rest dieser Woche noch nichts vor? Dann haben wir hier für Sie zwei ultimative Veranstaltungstipps.

Unter dem Motto „Zeitspuren“ werden bis 3. Dezember in der Stadtgalerie Frankenberg Malerei und Objekte von Sonja Näder, Mitglied im Chemnitzer Künstlerbund, gezeigt. Ihr Credo: „Kreative Arbeit lässt mich eintauchen in universelle Welten und setzt in mir Visionen aus unbewussten Ebenen frei.“ Die Künstlerin wünscht sich, dass...