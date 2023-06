Ministerpräsident Michael Kretschmer eröffnet neue Bibliothek in Mittweida

In der Mittweidaer Stadtbibliothek fand die Einweihung mit der Namensweihe der Stadtbibliothek "Erich Loest" statt.

Mittweida. Seit Mitte Mai ist die Mittweidaer Stadtbibliothek nach Umbauarbeiten des einstigen Hotels und Lichtspielhauses "Stadt Chemnitz" bereits geöffnet, nun fand die Namensweihe statt. Unter den Gästen waren der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Familienangehörige von Erich Loest.

Oberbürgermeister Ralf Schreiber (CDU) erinnerte in seiner Rede an manche Schwierigkeit beim Umbau. Matthias Damm (CDU), Landrat im Ruhestand, erinnerte sich an Begegnungen mit Loest und auch, dass der einst abgelehnt hatte, die Bibliothek nach ihm zu benennen. "So etwas macht man frühestens fünf Jahre nach dem Tod ...", sagte der Ehrenbürger der Stadt. Begeistert von der Stadtbibliothek zeigte sich auch Kretschmer bei seinem Grußwort.