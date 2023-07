Mittelsachsen: Hier hält der Beratungsbus der Verbraucherzentrale als Nächstes

Die Verbraucherzentrale Sachsen bietet künftig auch mobile Beratungen an. Ihr roter Beratungsbus hielt am Mittwoch zum ersten Mal in Mittelsachsen. Weitere Termine sind geplant.

Wo sich der Weg bis zur nächsten Beratungsstelle zieht, schafft die Verbraucherzentrale Sachsen jetzt Abhilfe. Ihr Beratungsbus tourt ab sofort auch durch den Landkreis Mittelsachsen. Am Mittwoch hielt er zur Premiere in Hainichen.