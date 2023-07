Mittelsachsen: Hitze zum Ferienstart – das raten Ärzte

Der Sommer hat pünktlich zum Beginn der Ferien Fahrt aufgenommen: Am Sonntag verzeichnete der Deutsche Wetterdienst (DWD) den bislang heißesten Tag des Jahres. Auch in Mittelsachsen wurde jenseits der 30-Grad-Marke geschwitzt. Spätestens am Samstag sollen in Sachsen laut DWD die Temperaturen wieder ähnlich heiß werden.