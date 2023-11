Mittweida, Frankenberg, Hainichen: Welche Stadt bekommt welchen Weihnachtsbaum?

Der erste Baum wird am Dienstag schon auf dem Markt in Hainichen aufgestellt, dafür müssen sogar Straßen gesperrt werden. Nächste Woche ziehen dann Mittweida und Frankenberg nach.

Der Weihnachtsbaum für Hainichen wird für Sandro Weiß und sein Team des Bauhofs ein echter Kraftakt – und das auch früher als in vergangenen Jahren. Bereits am Dienstag soll der Baum gefällt und auf den Markt gebracht werden, also noch vor dem Buß- und Bettag. „Der Kran war für die Woche darauf schon ausgebucht, es ging terminlich nicht...