Warum in Mittweida noch die Pyramide steht

Die Weihnachtsbäume auf den Marktplätzen in Mittweida und Hainichen sind schon Kleinholz. Doch noch ist nicht alles abgebaut.

Bereits am Montag ist in Hainichen der Weihnachtbaum auf dem Markt Stück für Stück abgesägt wurden. Die Pyramide konnte noch nicht komplett abgebaut werden. Am Mittwoch haben die Mitarbeiter des Bauhofs in Mittweida den Weihnachtsbaum entfernt, bereits am Dienstag war in Frankenberg die Pyramide abgebaut worden. Dort steht der Baum allerdings...