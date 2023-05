Mittweida: Kindergarten "Goethehain" ist in Festlaune

Die integrativen Kindertageseinrichtung wird in diesem Jahr 70. Das wird nicht nur intern gefeitert, sondern auch mit der Öffentlichkeit.

Mittweida. Der Kindergarten "Goethehain" in Mittweida wird 70 Jahre alt. Für die Kinder der integrativen Kindertageseinrichtung der Lebenshilfe Mittweida heißt das ab Montag eine prall gefüllte Woche. Bilderbuchkino, Puppentheater oder auch ein Labormobil sorgen für Abwechslung. Bis zum Freitagnachmittag, wenn zum Abschluss ein großes Jubiläumsfest mit den Eltern gefeiert wird.

Doch auch für Außenstehende öffnet sich das Haus in der Gartenstraße 50 in der der Festwoche: Am Dienstag können ehemalige Kollegen vorbeischauen, am Donnerstag folgt ein Tag der offenen Tür für alle Interessierten. Von 9 bis 11 Uhr und 14 bis 16 Uhr haben diese die Möglichkeit, sich umzuschauen und sich über die Geschichte des Hauses zu informieren. (niem)