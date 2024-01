Mittweida: Nachwuchstalente suchen ihre Besten

Der 33. Regiopnalwettbewerb von „Jugend musiziert“ hat am Wochenende stattgefunden.

Fast 100 Nachwuchstalente haben am Wochenende beim 33. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ vorgespielt. In der Aula der Musikschule Mittweida zeigte Trompeter Florin Fischer aus Halsbrücke mit Klavierbegleitung durch Arthus Sattler aus Freiberg zum Auftakt des Wettbewerbs Blechblasinstrumente Solo sein Können. In Mittweida fanden zudem die...