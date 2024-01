Mittweida: Wann erwacht das Schwanenschlösschen aus dem Dornröschenschlaf?

Die Mittweidaer Gaststätte sollte modernisiert werden, doch der Umbau verzögert sich. Gerüchten zufolge gibt es bereits sogar einen neuen Interessenten. Warum hat sich bislang nichts getan?

Still ruht der See. Zwar wurde die neue Voliere am Schwanenteich eröffnet, aber am Schwanenschlösschen regt sich seit Auslaufen des Pachtvertrags Anfang 2023 nicht mehr viel. Warum ist das so?