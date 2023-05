Mülltonnen in Mittweida in Brand: Feuerwehr muss raus

Mittweida.

Am Mittweidaer Technikumplatz haben Unbekannte am Sonntag zwischen 22.30 und 23 Uhr einen Container für Plastikabfall in Brand gesetzt. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die Flammen griffen auf einen weiteren Container über. Der Schaden wird mit etwa 1000 Euro angegeben. 17 Feuerwehrleute waren vor Ort, mit vier Fahrzeugen. Zudem brannte eine Abfalltonne für Papier an der Rosa-Luxemburg-Straße, die ebenso durch das Feuer zerstört wurde. Der Schaden bei diesem Brand beläuft sich auf rund 500 Euro. In beiden Fällen laufen die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, teilte die Polizei mit. Laut Stadtwehrleiter René Schröter gibt es in Mittweida seit vergangenem Jahr ein erhöhtes Aufkommen bei Bränden an Müllbehältern.