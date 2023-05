Museumsgäste in Sachsenburg können sich in Filmkulisse wie im Mittelalter fühlen

Von der Premiere des historisch inspirierten Actionstreifens "The Spawn" profitiert auch die Bergstadt Bleiberg. Während der Film nun in weiteren Städten gezeigt wird, kann man sich am Wochenende einen Eindruck vom Drehort verschaffen.

Nach der Premiere des historisch inspirierten Actionsfilm "The Spawn" scheint es nicht ausgeschlossen, dass am Wochenende auch Menschen aus der Dresdner Region den Handwerkermarkt im Freiluftmuseum der mittelalterlichen Bergstadt Bleiberg in Sachsenburg besuchen. Schon allein um den Drehort des Kurzfilms kennenzulernen. "Schon vor der Premiere...