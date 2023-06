Muss die Bürgermeisterwahl in Frankenberg verschoben werden?

Mittlerweile ist es mehr als ein Gerücht: Ob in Frankenberg wie geplant am 3. September ein neuer Bürgermeister gewählt werden kann, wird derzeit geprüft. Es geht dabei um die Aspekte, ob der Gemeindewahlausschuss am 26. April gesetzlich vorgeschrieben gewählt und ob die Bürgermeisterwahl ordnungsgemäß bekanntgemacht wurde. Beides muss 90...