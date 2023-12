Nach Diebstahl von Spendenbüchsen: Schulklasse hilft Tierschutzverein in Frankenberg

Die Sechstklässler der Frankenberger Oberschule haben fast 1300 Euro Spenden gesammelt. Für die Tierschützer kommt das Weihnachtsgeschenk zur richtigen Zeit, weil wieder hohe Arztkosten anfallen.

Wer macht so etwas? Sammelbüchsen, die vorwiegend in Bäckerei-Filialen der Stadt aufgestellt waren, sind in den vergangenen Wochen in Frankenberg gestohlen worden. Gesammelt werden sollte damit für den Tierschutzverein Frankenberg, der wirklich auf jeden Euro angewiesen ist. „Wie viel Geld tatsächlich schon in den Dosen war, lässt sich...