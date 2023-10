Nach dramatischer Wendung im Fall Dhespina: Abgeschobene Familie kehrt am Dienstag zurück nach Mittweida

Abgeschoben und zurückgeholt: Der Tag der Einheit wird für Dhespina und ihre Familie ein besonderer Feiertag. Kritik, wie es zu ihrer Abschiebung kam, gibt es weiterhin.

Mittweida.

Nachdem das Sächsische Innenministerium am Freitag bekannt gegeben hatte, dass die schwer kranke Dhespina mit ihrer Familie aus Albanien zurückgeholt wird, gibt es dafür ein Datum: „Am Dienstag wird die Familie wieder in Deutschland landen und am Mittwoch die erste Behandlung im Uniklinikum Dresden stattfinden“, sagt Dave Schmidtke vom Sächsischen Flüchtlingsrat auf Anfrage.