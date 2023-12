Naziparty bei Döbeln: Ermittlungen dauern nach mehr als einem halben Jahr noch an

Die Männertagsfeier mit Hakenkreuzfahne zog bundesweites Interesse auf sich. Knapp ein halbes Jahr später dauern die Ermittlungen an. Auch Emely S., die die Feier filmte, beschäftigt weiter die Justiz.

Es war eine eigentümliche „Feier“ in einem Garten im Döbelner Ortsteil Gärtitz, die am 19. Mai den Weg in die Monatsberichte des Sächsischen Verfassungsschutzes schaffte: Einen Tag nach Christi Himmelfahrt wurde der Männertag dort nachgeholt - mit einer Hakenkreuzfahne unterm Pavillondach.