Schwangere Emely S. in Dresdner Wohnung attackiert

Weil sie im Mai eine Männertagsfeier unter der Hakenkreuflagge am Rand von Döbeln filmte und auf Twitter (jetzt X) veröffentlichte, ist die Dresdnerin Emely S. überregional bekannt geworden. Nun wurde die 24-Jährige offenbar Opfer einer Attacke in ihrer Wohnung in Dresden.