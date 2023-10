Neue Amtsperiode beginnt mit Haushaltsdiskussion

Nach der Wiederwahl geht Rossaus Bürgermeister Dietmar Gottwald zur Tagesordnung über. Im Gemeinderat soll öffentlich über Vorhaben im nächsten Jahr und aktuelle Planungen beraten werden.

Dietmar Gottwald (parteilos) tritt nach seiner Wiederwahl am Montagabend die dritte Amtszeit an. In der Gemeinderatssitzung wird er erneut als Rossauer Bürgermeister verpflichtet. Neben einer Fragestunde für Einwohner geht es bei der Zusammenkunft im Dorfgemeinschaftshaus in Niederrossau zudem um die Haushaltsplanung für das kommende Jahr und...