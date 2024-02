Neue Straßensperrung droht: Das nächste Problemhaus in Hainichen fällt zusammen

Erst Kultur, dann Drogen und nun Verfall: Vom ehemaligen Kreiskulturhaus in Hainichen geht Gefahr aus. Teile der Fassade sind abgebrochen, ein Stück Fußweg auf der Gerichtsstraße ist schon gesperrt.

Schon seit Mitte Dezember ist in Hainichen die Marktstraße komplett gesperrt, weil dort ein Haus noch weiter einzustürzen droht. Getan hat sich in dem Bereich seitdem nichts, doch an anderer Stelle droht neues Ungemach, sogar eine weitere Straßensperrung. An der Gerichtsstraße musste inzwischen ein Bereich des Fußwegs mit Baken gesichert...