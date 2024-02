Wird in Hainichen das Problemhaus an der Marktstraße nun abgerissen?

Seit zwei Monaten ist die Marktstraße Hainichen gesperrt und komplett abgeriegelt, weil ein Haus einzustürzen droht. Nun stehen Container davor.

Schon seit Dezember ist in Hainichen die Marktstraße gesperrt, weil dort Gebäudeteile von einem Haus am Übergang zur Straße Am Damm heruntergefallen waren. Die Stadt hatte deshalb Straße und Fußweg mit Bauzäunen abgesperrt und stellt dies dem Eigentümer auch in Rechnung. Oberbürgermeister Dieter Greysinger (SPD) ist nun optimistisch, dass...