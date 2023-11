Neue Streiks: Apotheken in Mittweida, Frankenberg und Hainichen wieder dicht

Erneut streiken in dieser Woche Apotheker in mehreren Städten. Am 29. November bleiben ihre Läden geschlossen. Notdienst gibt es aber.

Im Dienstkreis Mittweida-Hainichen-Frankenberg beteiligen sich alle Apotheken am Protesttag. Das teilte Kurt Stampniok, Inhaber der Frankenberger Sonnen- und Katharinen-Apotheken, mit. In Frankenberg und Hainichen bleiben die Apotheken am Mittwoch ganztags geschlossen. In Mittweida ist bis Mittag ein Klappendienst für Notfälle eingerichtet. Von...