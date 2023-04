Neue Tradition nach Corona: Pappendorf stellt den Maibaum auf

Mit Muskelkraft und Geschick ist auch in Pappendorf ein Maibaum aufgestellt worden. Am Samstagabend war das halbe Dorf auf den Beinen, um dies am Gerätehaus im Striegistaler Ortsteil zu erleben. Viele Jahr lang loderte auch in Pappendorf ein Hexenfeuer am Vorabend des 1. Mai. Doch nach Corona hat die Feuerwehr einen Neuanfang gewagt. Wurde im...