Photovoltaik-Projekt in Kriebstein: Scheitert das Bürgerbegehren zum Solarpark?

Ein Solarpark-Projekt in Grünlichtenberg ist Streitthema zwischen Befürwortern und Gegnern. Die Kriebsteiner Räte sollen nun entscheiden, ob die Voraussetzungen für einen Bürgerentscheid erfüllt sind.

Zwei Themen, die die Kriebsteiner bewegen, stehen in der Gemeinderatssitzung am Montag auf der Tagesordnung. Es geht um den in Grünlichtenberg geplanten Solarpark und um die nachts abgeschaltete Straßenbeleuchtung im Ort.