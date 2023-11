Polizei: Nazi-Schmierereien in Hainichen aufgetaucht

In Hainichen sind verfassungsfeindliche Symbole an einer alten Steinbrücke am Radweg entdeckt worden. Die Polizei hatte den Fall erst für Mittweida gemeldet.

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in Hainichen Nazi-Symbole gesprüht. So prangten zeitweise ein 55 auf 75 Zentimeter großes Hakenkreuz und eine 55 auf 60 Zentimeter große SS-Rune in roter Farbe an einer Steinbrücke auf dem Teilstück des Striegistal-Radwegs zwischen Mittweidaer Straße und Äußerer Gerichtsstraße in Höhe der... Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in Hainichen Nazi-Symbole gesprüht. So prangten zeitweise ein 55 auf 75 Zentimeter großes Hakenkreuz und eine 55 auf 60 Zentimeter große SS-Rune in roter Farbe an einer Steinbrücke auf dem Teilstück des Striegistal-Radwegs zwischen Mittweidaer Straße und Äußerer Gerichtsstraße in Höhe der...