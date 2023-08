Proteste gegen Asylwohnungen in Frankenberg halten an

In Frankenberg gab es am Donnerstag erneut Protest gegen Wohnungen für Asylsuchende in der Stadt. Auch ein Bürgermeisterkandidat meldete sich zu Wort.

Die als rechtsextrem eingestuften Freien Sachsen mobilisierten laut Polizeiangaben circa 60 Teilnehmer für ihre Demo. Die 90-minütige Veranstaltung gegen „die geplante Errichtung eines Asylheims" verlief ohne Zwischenfälle. Auch ein kirchlicher Gegenprotest mit zwölf Teilnehmern fand statt.