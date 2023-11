Rauch im Gewerbegebiet Hainichen: Feuerwehr rückt aus

In einem Silo im Gewerbegebiet Crumbach in Hainichen hat es am Mittwoch morgen gequalmt. Die Feuerwehr eilte zum Einsatzort.

Am Mittwochmorgen ist die Feuerwehr gegen 9 Uhr zu einem Silo im Gewerbegebiet ausgerückt. Nach Angabe der Polizeidirektion Chemnitz kam es dort nach Bauarbeiten zu einer Rauchentwicklung. Nach Angaben der Feuerwehr hatte sich bei Schweißarbeiten in einem Speicher gelagertes Getreide entzündet. „Durch den Schwelbrand kam es zu einer... Am Mittwochmorgen ist die Feuerwehr gegen 9 Uhr zu einem Silo im Gewerbegebiet ausgerückt. Nach Angabe der Polizeidirektion Chemnitz kam es dort nach Bauarbeiten zu einer Rauchentwicklung. Nach Angaben der Feuerwehr hatte sich bei Schweißarbeiten in einem Speicher gelagertes Getreide entzündet. „Durch den Schwelbrand kam es zu einer...