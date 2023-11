Rekordverdächtig: In Hainichen steht schon der Weihnachtsbaum

Als erste Stadt in der Region Mittweida hat Hainichen seinen Weihnachtsbaum bekommen. Der musste mit dem Kran sogar über die Kleine Striegis gehoben werden.

Die vom Oberbürgermeister angekündigten 20 oder gar 25 Meter sind es nicht geworden. Aber mit 16,5 Meter hat die Blaufichte immer noch eine stattliche Größe. Schon am Dienstag hat Hainichen seinen Weihnachtsbaum bekommen. Am Morgen war die Blaufichte im Garten von Katrin und Daniel Schreiber am Mühlwiesenweg gefällt worden. Von dort wurde...