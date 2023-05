Rettungshubschrauber im Einsatz: Kletterer stürzt in Kriebstein ab

Am Felsen gegenüber der Burg Kriebstein ist am Donnerstag ein Mann abgestürzt. Er soll mit einer Gruppe am Männertag an den Kriebethaler Wänden geklettert haben. "Gemeldet wurde der Unfall gegen 17.30 Uhr", erklärt Marcus Gerschler, Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz. "Der Felsen liegt direkt an der Zschopau. Dort ist die Person mehrere Meter...