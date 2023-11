Rossmann in Hainichen hat geschlossen: Was passiert in der Filiale?

Am Montag standen viele Kunden am Markt in Hainichen bei Rossmann vor verschlossener Tür. Ein Schild verweist auf die Filiale in Frankenberg. Im Laden sind schon Handwerker zu Gange.

