Rückschlag im Fall Dhespina: Rückholung aus Albanien wird am Flieger gestoppt

Die an Mukoviszidose erkrankte 16-Jährige und ihre Familie sollten am Dienstag wieder nach Deutschland einreisen. Doch am Flughafen durften sie nicht an Board. Gerät die Rückreise jetzt zur Odyssee?

Mittweida. Nach der Ankündigung des sächsischen Innenministeriums am Freitag, dass die schwerkranke Dhespina mit ihrer Familie aus Albanien zurückgeholt werden kann, sollte alles ganz schnell gehen: Ein Flug war am 3. Oktober gebucht, das 16-jährige Mädchen, das an Mukoviszidose erkrankt ist, sollte bereits am Mittwoch wieder im Universitätsklinikum Dresden behandelt werden.

Familie wird in Albanien nicht an Bord des Flugzeugs gelassen

Doch am Dienstag die Ernüchterung: „Es ist tatsächlich so, dass heute nicht mit der Ankunft gerechnet werden kann“, sagte der Landtagsabgeordnete Frank Richter (SPD). „Sie kommen einfach nicht in den Flieger rein.“ Für die Familie, die bis Mitte September in Mittweida lebte, hatte er eine Spendensammlung mitinitiiert. Diese läuft weiterhin. „Gerade, wenn sie jetzt weiter dortbleiben müssen, ist es umso wichtiger, dass sie finanzielle Unterstützung bekommen“, sagte Richter.

„Dhespina hat mich heute morgen um 4 Uhr angerufen, man hat sie in Tirana nicht boarden lassen“, bestätigt Leo Matthias Waltermann als Rechtsanwalt der Familie den Vorfall. Er wisse nicht, wer dafür verantwortlich sei, ob albanische Behörden oder die Fluggesellschaft des Transportflugzeugs.

„Sie hat gesagt, dass die Anlaufbescheinigung, die die Landesdirektion ausgestellt hat, ihnen wohl nicht ausreicht.“ In den Ausweispapieren stehe zwar, dass sie in Deutschland wohnen, aber nicht, dass sie nach Deutschland einreisen dürften.

Rechtsanwalt will weiteres Vorgehen mit Landesdirektion abstimmen

Er habe noch versucht, die Deutsche Botschaft zu erreichen, aber die öffnete erst um 7 Uhr, der Flug war für 6.30 Uhr angesetzt. „Wenn es die Airline war, habe ich sogar ein gewisses Verständnis dafür, denn wenn jemand am Flughafen in Deutschland zurückgewiesen wird, dann muss der Carrier sie auf eigene Kosten zurückbefördern“, sagte er.

„Dass ich versucht habe, diesen Rückflug zu organisieren und das jetzt gescheitert ist, war einfach der Tatsache geschuldet, dass ich das Mädchen möglichst schnell nach Deutschland zurückbringen wollte.“ Wie es nun weiter gehe, lasse sich voraussichtlich erst nach dem Feiertag am Mittwochmorgen mit der Landesdirektion klären, kündigte er an. (niem)

Wer der Familie helfen will, kann unter dem Stichwort „Für Dhespina“ auf das Konto von Pfarrer Bernd Oehler unter den IBAN DE93850550001500669500 spenden.