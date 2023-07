Schlangenbrücke in Frankenberg gesperrt

Eine unfreiwillige Reise in die Zeit vor der Landesgartenschau 2019 ist ab Montag in Frankenberg möglich. Damals gab es noch keine Schlangenbrücke. Von Montag bis voraussichtlich 14. Juli werden an der Rad- und Fußwegbrücke über die B 169 zwischen Dammplatz und Zschopauaue Wartungsarbeiten durchgeführt. Das teilte die Stadtverwaltung mit....